« Fabriqué à Paris » avec la visite officielle de Nicolas Bonnet et table ronde animé par Gwenolyne Favriau

Au lendemain de la remise des labels Fabriqué à Paris, Une Autre Mode est Possible aura le plaisir d’accueillir Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint à la Maire de Paris en charge de toutes les questions relatives au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales, aux métiers d’art et à la mode.

Gwenolyne Favriau, fondatrice de la marque de lingerie et beachwear LA PARTISIENNE, vous proposera au cours des prochains mois une série de rendez-vous dédiés à la valorisation de la fabrication parisienne.

Les invitées de la table ronde sont Julie Henocq de la Clinique du Pull et la créatrice Moïra Cristescu.

Pour inaugurer ce cycle, M. Nicolas Bonnet nous fera l’honneur de lancer cette première rencontre dans notre toute nouvelle Maison des Autres.

La rencontre se tiendra de 18h15 à 19h15 et sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un temps de photos officielles

Mardi 9 décembre, gratuit sur inscription ici https://my.weezevent.com/soiree-fabrique-a-paris-avec-nicolas-bonnet-oulaldj-et-gwenolyne-favriau

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le mardi 09 décembre 2025

de 18h15 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/