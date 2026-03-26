Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage Freedôm Granville
Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage Freedôm Granville vendredi 27 mars 2026.
Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage
Freedôm 9001 Boulevard des Amériques Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:15:00
fin : 2026-03-27 21:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Fête nationale du Court Métrage 10ème édition à Granville et aux alentours du 25 au 31 mars, organisée par l’association Sillages (Fish’n Films)
Soirée familiale films et musique
19h15 Courts métrages à partir de 10 ans enfance, l’âge de la découverte
20h30 Blind test musiques de films avec le duo Butterfly Nathamary
Restauration possible sur place
Une bonne occasion de (re)découvrir l’espace Freedôm .
Freedôm 9001 Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 2 61 81 97 08 contact@freedom-granville.fr
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English : Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage
L’événement Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage Granville a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Granville Terre et Mer
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