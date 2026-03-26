Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage Freedôm Granville

Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage

Freedôm 9001 Boulevard des Amériques Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:15:00

fin : 2026-03-27 21:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Fête nationale du Court Métrage 10ème édition à Granville et aux alentours du 25 au 31 mars, organisée par l’association Sillages (Fish’n Films)

Soirée familiale films et musique

19h15 Courts métrages à partir de 10 ans enfance, l’âge de la découverte

20h30 Blind test musiques de films avec le duo Butterfly Nathamary

Restauration possible sur place

Une bonne occasion de (re)découvrir l’espace Freedôm .

Freedôm 9001 Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 2 61 81 97 08 contact@freedom-granville.fr

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English : Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage

L’événement Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage Granville a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Granville Terre et Mer