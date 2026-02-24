Soirée familiale foot Montfaucon-en-Velay
Soirée familiale foot Montfaucon-en-Velay samedi 7 mars 2026.
Soirée familiale foot
salle des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
repas enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée animée par Sound Light. Repas: blanquette, riz, fromage et lunette au chocolat- Repas enfat Lasagne , lunette au chocolat.
Réservation 07-69-48-98-21
salle des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Evening entertainment by Sound Light. Meal: blanquette, rice, cheese and chocolate lunette Children’s meal: lasagne, chocolate lunette.
Reservation 07-69-48-98-21
L’événement Soirée familiale foot Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-24 par Haut Pays du Velay Tourisme