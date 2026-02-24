Soirée familiale foot

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

repas enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée animée par Sound Light. Repas: blanquette, riz, fromage et lunette au chocolat- Repas enfat Lasagne , lunette au chocolat.

Réservation 07-69-48-98-21

.

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening entertainment by Sound Light. Meal: blanquette, rice, cheese and chocolate lunette Children’s meal: lasagne, chocolate lunette.

Reservation 07-69-48-98-21

L’événement Soirée familiale foot Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-24 par Haut Pays du Velay Tourisme