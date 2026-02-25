Soirée Fanzinopunk Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 5 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – entrée libre ouvert à tous et toutes.



**Soirée Punk à la Maison de Quartier**

La soirée « FanzinOpunk » débarque à la Maison de quartier de Villejean le jeudi 5 mars, de 20h à 00h

Porté par une équipe jeune et soutenu par l’association Synzhoi il fait dialoguer contre-cultures, création indépendante et engagement citoyen. Ici, le punk est plus qu’une musique : c’est une culture vivante, un espace d’expression et de rencontres créatives ! Venez découvrir le punk sous toutes ses facettes !

Dans le cadre du dispositif Rennes de la Nuit.

Début : 2026-03-05T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T23:59:00.000+01:00

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



