Soirée Fanzinopunk Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 5 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – entrée libre ouvert à tous et toutes.
Contre-cultures, création indépendante et engagement citoyen. Ici, le punk est plus qu'une musique : c'est une culture vivante, un espace d'expression et de rencontres créatives !
**Soirée Punk à la Maison de Quartier**
La soirée « FanzinOpunk » débarque à la Maison de quartier de Villejean le jeudi 5 mars, de 20h à 00h
Porté par une équipe jeune et soutenu par l’association Synzhoi il fait dialoguer contre-cultures, création indépendante et engagement citoyen. Ici, le punk est plus qu’une musique : c’est une culture vivante, un espace d’expression et de rencontres créatives ! Venez découvrir le punk sous toutes ses facettes !
Dans le cadre du dispositif Rennes de la Nuit.
Début : 2026-03-05T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-05T23:59:00.000+01:00
Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine