Soirée farcidures

Salle polyvalente Saint-Pardoux-l’Ortigier Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée farcidures avec repas sur place ou à emporter.

Sur place: Soupe Farcidures Andouillette et petit salé Fromage et salade Dessert et café

20€ par personne

A emporter: farcidures/andouille et petit salé

12€ par personne (pensez à votre contenant!)

Réservations au 06 85 47 80 33 (avant le 22.02) .

Salle polyvalente Saint-Pardoux-l’Ortigier 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 80 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée farcidures

L’événement Soirée farcidures Saint-Pardoux-l’Ortigier a été mis à jour le 2026-02-10 par Brive Tourisme