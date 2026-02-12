Soirée farcidures Saint-Pardoux-l’Ortigier
Soirée farcidures Saint-Pardoux-l’Ortigier samedi 28 février 2026.
Soirée farcidures
Salle polyvalente Saint-Pardoux-l’Ortigier Corrèze
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Soirée farcidures avec repas sur place ou à emporter.
Sur place: Soupe Farcidures Andouillette et petit salé Fromage et salade Dessert et café
20€ par personne
A emporter: farcidures/andouille et petit salé
12€ par personne (pensez à votre contenant!)
Réservations au 06 85 47 80 33 (avant le 22.02) .
Salle polyvalente Saint-Pardoux-l’Ortigier 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 80 33
