Soirée fast food et juke box vivant Le P’tit Roubion Bourdeaux
Soirée fast food et juke box vivant Le P’tit Roubion Bourdeaux samedi 8 novembre 2025.
Soirée fast food et juke box vivant
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Rico Rossignol, en véritable juxe box vivant vous fera chanter toute la soirée
Le P’tit Roubion se transforme en palais du poulet et du champignon frits. Notre cuistot prépare sa marinade secrète.
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr
English :
Rico Rossignol, a true living juxe box, will keep you singing all evening long
Le P’tit Roubion becomes a palace of fried chicken and mushrooms. Our cook prepares his secret marinade.
German :
Rico Rossignol, als echte lebende Juxbox, wird Sie den ganzen Abend singen lassen
Le P’tit Roubion verwandelt sich in einen Palast für gebratenes Huhn und Champignons. Unser Koch bereitet seine geheime Marinade zu.
Italiano :
Rico Rossignol, un vero e proprio juxe box, vi farà cantare tutta la notte
Le P’tit Roubion si trasforma in un palazzo di pollo fritto e funghi. Il nostro chef prepara la sua marinata segreta.
Espanol :
Rico Rossignol, una auténtica caja de juxe, le hará cantar toda la noche
Le P’tit Roubion se transforma en un palacio del pollo frito y las setas. Nuestro chef prepara su adobo secreto.
