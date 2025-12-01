Soirée Fayes au Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille
Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-31 18:00:00
fin : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
La commune de Blois Sur Seille vous propose une soirée démonstration et initiation aux tournées de fayes au Chaumois-Boivin.
Petite restauration, buvette et spectacle sur place. .
Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 27 82 mairie.bloissurseille@wanadoo.fr
