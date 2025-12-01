Soirée Fayes Blois-sur-Seille Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille
Soirée Fayes Blois-sur-Seille mercredi 31 décembre 2025.
Blois-sur-Seille Jura
Gratuit
Début : 2025-12-31 18:00:00
fin : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
Tradition multiséculaire, les fayes sont issues d’une lointaine tradition celte:les Séquanes qui peuplaient notre contrée faisaient tournoyer des tisons enflammer afin de célébrer le solstice d’hiver ..
Venez les imiter dans une ambiance conviviale et familiale !
Accessible aux enfants dès 8 ans..
Vin chaud et saucisse cuite au marc du Jura ; spectacle et animation gratuits.. .
Chaumois-Boivin Chaumois Boivin Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 27 82 mairie.bloissurseille@wanadoo.fr
