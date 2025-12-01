Soirée Fayes Blois-sur-Seille Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille

Soirée Fayes Blois-sur-Seille

Chaumois-Boivin Chaumois Boivin Blois-sur-Seille Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 18:00:00

fin : 2025-12-31 20:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Tradition multiséculaire, les fayes sont issues d’une lointaine tradition celte:les Séquanes qui peuplaient notre contrée faisaient tournoyer des tisons enflammer afin de célébrer le solstice d’hiver ..

Venez les imiter dans une ambiance conviviale et familiale !

Accessible aux enfants dès 8 ans..

Vin chaud et saucisse cuite au marc du Jura ; spectacle et animation gratuits.. .

Chaumois-Boivin Chaumois Boivin Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 27 82 mairie.bloissurseille@wanadoo.fr

