Soirée Féérique 2025 Place de la Résistance Châtillon-sur-Seine

Soirée Féérique 2025 Place de la Résistance Châtillon-sur-Seine samedi 20 décembre 2025.

Soirée Féérique 2025

Place de la Résistance PLACE DE LA RESISTANCE Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas !

Pour clôturer 2025, la municipalité vous invite à partager un moment CONVIVIAL et FAMILIAL dans une ambiance MAGIQUE.

Le 20 décembre prochain, le centre ville revêtira ses habits de lumière pour créer un cocon féérique le temps d’une soirée.

Petits et grands, curieux et gourmands, de 17h00 à 21h00 plongez dans la féérie de Noel

17h00 à 21h00 Rencontre avec le Père Noel

17h00 à 21h00 Maquillage féérique de Noël

17h00 à 21h00 Balade aves les ânes de Donkey’âne

18h00 à 18h30 Show de Noël par Châtillon en lumières

18h30 à 19h00 Parade de Noël

19h00 à 19h30 Show de Noël par Châtillon en lumières

20h30 à 21h00 Fire and Led Show

Pour un Noël plus solidaire

La municipalité a souhaité réaliser une action en faveur des plus démunis.

La boite a chaussure en bref

L’idée est d’inviter les visiteurs à apporter une boite a chaussure garnies avec

• Un produit chaud

• Un produit de beauté

• Un produit gourmand

• Un produit culturel

• Un petit mot doux

Cette boite sera remise par le Secours Catholique aux veilles de noël pour des personnes en situation de précarité.

LES EXPOSANTS A confirmer

VITRINES DU PAYS CHÂTILLONNAIS Tartines raclette, marrons chauds, vin chaud et activité bricolage de Noel

LA CHATILLONNAISE GYMNASTIQUE frites

KARATE CLUB CHATILLONNAIS Crêpes, gâteaux, thé et infusions, cidre chaud

TENNIS CLUB Planches de charcuterie avec un verre de vin

PETANQUE Croque-monsieur, bière à la cerise

HANDBALL Bières, soupe, café et soft

FOOT Sandwich américain et mexicain, crémant, despérados

TIR A L’ARC Choucroute garnie

COMITE DE JUMELAGE Gaufres à l’ancienne et vin chaud

O COEUR DES CHÂTILLONNAIS Huîtres chaudes et huîtres froides, vin blanc

RUCHERS DU FOURNEAU Miels et produits de la ruche

RUCHER DE L’OURCES Miels et produits de la ruche

CHÂTILLON EN LUMIÈRES L’atelier des princesses

VINCA Artisanat ukrainien et spécialités ukrainiennes

CONTES SILVESTRE Contes pour enfants

FOULARD Foulards

MLA CRÉATION Bijoux et déco en pâte polymère

FLEURS 2000 Fleurs et compositions

S’ART DINE Poterie

CRÉSALIDE Décorations artisanales d’intérieur

DONKEY ANES Balade à dos d’ânes

CHACHOO ANIM’S Atelier maquillage de Noël

Plus d’information au 03 80 91 50 50 .

Place de la Résistance PLACE DE LA RESISTANCE Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 50 50

English : Soirée Féérique 2025

German : Soirée Féérique 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Féérique 2025 Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2025-07-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)