Soirée femmes : Le consentement La Cabane à jeux La Chapelle-sur-Erdre

Soirée femmes : Le consentement La Cabane à jeux

Soirée femmes : Le consentement La Cabane à jeux La Chapelle-sur-Erdre mardi 17 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 19:30 – 21:30
Gratuit : oui  Adulte 

À travers différents outils d’animation, ce temps se voudra également un moment d’échange et de partage, dans une ambiance conviviale, avec des tapas à déguster ensemble.

La Cabane à jeux La Chapelle-sur-Erdre 44240
0240936819 https://mptlachapelle.wixsite.com/maisonpourtous


Afficher la carte du lieu La Cabane à jeux et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à La Chapelle-sur-Erdre