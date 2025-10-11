Soirée Féria Bommiers

Soirée Féria Bommiers samedi 11 octobre 2025.

Soirée Féria

Bommiers Indre

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’Association rurale de Bommiers organise une soirée féria.

Rendez-vous à la salle des fêtes en rouge et blanc pour profiter d’un repas et d’une soirée dansante.

Au menu verre de kir offert. Cassoulet. Assiette de fromages. Dessert + Planches apéro disponible au bar. 24 .

Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 33 02 09

English :

The Association rurale de Bommiers organizes a féria evening.

German :

Die Association rurale de Bommiers organisiert einen Feria-Abend.

Italiano :

L’Associazione Rurale Bommiers organizza una serata di féria.

Espanol :

La Asociación Rural de Bommiers organiza una noche de féria.

L’événement Soirée Féria Bommiers a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Champs d’Amour