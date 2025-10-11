Soirée Féria Bommiers
Soirée Féria Bommiers samedi 11 octobre 2025.
Soirée Féria
Bommiers Indre
Tarif : 24 – 24 – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
L’Association rurale de Bommiers organise une soirée féria.
Rendez-vous à la salle des fêtes en rouge et blanc pour profiter d’un repas et d’une soirée dansante.
Au menu verre de kir offert. Cassoulet. Assiette de fromages. Dessert + Planches apéro disponible au bar. 24 .
Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 33 02 09
English :
The Association rurale de Bommiers organizes a féria evening.
German :
Die Association rurale de Bommiers organisiert einen Feria-Abend.
Italiano :
L’Associazione Rurale Bommiers organizza una serata di féria.
Espanol :
La Asociación Rural de Bommiers organiza una noche de féria.
