Soirée Féria Condé samedi 15 novembre 2025.

Condé Indre

L’association Familles Rurales organise une soirée feria à la salle des fêtes de Condé.
Soirée animée par la Banda de Cerbois
Au menu
Apéritif
Entrée
Poulet basquaise
Fromage
Gâteau basque
Café
Réservation obligatoire avant le 8 novembre 20  .

Condé 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 06 40 43 46 

English :

The Familles Rurales association is organizing a feria evening at the Condé village hall.

German :

Der Verein Familles Rurales organisiert einen Feria-Abend in der Festhalle von Condé.

Italiano :

L’associazione Familles Rurales organizza una serata di feria nella sala del villaggio di Condé.

Espanol :

La asociación Familles Rurales organiza una tarde de feria en el salón del pueblo de Condé.

