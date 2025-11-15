Soirée Féria Condé
Soirée Féria Condé samedi 15 novembre 2025.
Soirée Féria
Condé Indre
Tarif : 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
L’association Familles Rurales organise une soirée feria à la salle des fêtes de Condé.
Soirée animée par la Banda de Cerbois
Au menu
Apéritif
Entrée
Poulet basquaise
Fromage
Gâteau basque
Café
Réservation obligatoire avant le 8 novembre.
Condé 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 06 40 43 46
English :
The Familles Rurales association is organizing a feria evening at the Condé village hall.
German :
Der Verein Familles Rurales organisiert einen Feria-Abend in der Festhalle von Condé.
Italiano :
L’associazione Familles Rurales organizza una serata di feria nella sala del villaggio di Condé.
Espanol :
La asociación Familles Rurales organiza una tarde de feria en el salón del pueblo de Condé.
