Soirée Féria

Condé Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’association Familles Rurales organise une soirée feria à la salle des fêtes de Condé.

Soirée animée par la Banda de Cerbois

Au menu

Apéritif

Entrée

Poulet basquaise

Fromage

Gâteau basque

Café

Réservation obligatoire avant le 8 novembre 20 .

Condé 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 06 40 43 46

English :

The Familles Rurales association is organizing a feria evening at the Condé village hall.

German :

Der Verein Familles Rurales organisiert einen Feria-Abend in der Festhalle von Condé.

Italiano :

L’associazione Familles Rurales organizza una serata di feria nella sala del villaggio di Condé.

Espanol :

La asociación Familles Rurales organiza una tarde de feria en el salón del pueblo de Condé.

L’événement Soirée Féria Condé a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Champs d’Amour