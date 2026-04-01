Soirée Feria Les Eleis Saint-Martin-de-Fraigneau
Soirée Feria Les Eleis Saint-Martin-de-Fraigneau samedi 18 avril 2026.
Saint-Martin-de-Fraigneau
Soirée Feria
Les Eleis 58 avenue de la ville Saint-Martin-de-Fraigneau Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Rendez-vous le 18 avril 2026 aux Les Eleis à Saint-Martin-de-Fraigneau pour une soirée feria inoubliable !
Sortez vos plus belles tenues rouge & blanche et venez faire la fête !
De 19h30 à 21h ambiance garantie avec Banda El Gruppetto
Puis place à un DJ pour enflammer la piste jusqu’au bout de la nuit !
Happy Hour de 18h30 à 20h
Repas 12,50€ personne paella, tarte aux pommes, apéritif offert.
Réservation du repas 02 51 53 03 30.
Et après… place à l’AFTER pour prolonger la fête !
Entre amis, en famille ou entre collègues, venez partager un moment convivial, festif et plein de bonne humeur. .
Les Eleis 58 avenue de la ville Saint-Martin-de-Fraigneau 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 03 30
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English :
Join us on April 18, 2026 at Les Eleis in Saint-Martin-de-Fraigneau for an unforgettable feria evening!
L’événement Soirée Feria Saint-Martin-de-Fraigneau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin