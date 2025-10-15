Soirée Fermes en débat (FED) L’injuste prix de notre alimentation La Petite Surface Harfleur

Soirée Fermes en débat (FED) L’injuste prix de notre alimentation La Petite Surface Harfleur mercredi 15 octobre 2025.

Soirée Fermes en débat (FED) L’injuste prix de notre alimentation

La Petite Surface 56 Rue Paul Doumer Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 17:30:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Connaissez-vous le coût réel de votre alimentation ? Le rapport « L’injuste prix de notre alimentation », porté par plusieurs associations dont le CIVAM, dénonce un système alimentaire injuste et inefficace, impactant la santé, l’environnement et augmentant les inégalités, où ni les agriculteurs, ni les citoyens ne trouvent leur compte. Il révèle l’écart entre le prix payé et le coût réel pour la société et propose 30 pistes concrètes pour bâtir un modèle juste, durable et solidaire, appelant à un véritable sursaut démocratique.

La conférence sera menée par Chloé Godard, chargée de mission circuits courts et accessibilité alimentaire au CIVAM Allouville. Prévoir des vêtements chauds

Au programme

17h30 Visite de la ferme

18h30 Conférence et débat

20h45 Apéro

Réservation au 02 32 70 19 50 ou par mail à contact.civama@civam.org .

La Petite Surface 56 Rue Paul Doumer Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 19 50 contact.civama@civam.org

English : Soirée Fermes en débat (FED) L’injuste prix de notre alimentation

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Fermes en débat (FED) L’injuste prix de notre alimentation Harfleur a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie