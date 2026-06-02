SOIRÉE FESTI FLUO Villelongue-de-la-Salanque
SOIRÉE FESTI FLUO Villelongue-de-la-Salanque vendredi 3 juillet 2026.
Villelongue-de-la-Salanque
SOIRÉE FESTI FLUO
22 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Poudre de couleur, maquillage fluo en musique!
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22 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 95 95
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English :
Color powder, fluorescent makeup and music!
L’événement SOIRÉE FESTI FLUO Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME