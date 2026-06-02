Villelongue-de-la-Salanque

SOIRÉE FESTI FLUO

22 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Poudre de couleur, maquillage fluo en musique!

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22 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 95 95

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English :

Color powder, fluorescent makeup and music!

L’événement SOIRÉE FESTI FLUO Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME