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SOIRÉE FESTI FLUO Villelongue-de-la-Salanque

SOIRÉE FESTI FLUO Villelongue-de-la-Salanque

SOIRÉE FESTI FLUO Villelongue-de-la-Salanque vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 22 Rue du Printemps

Ville : 66410 Villelongue-de-la-Salanque

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Villelongue-de-la-Salanque

SOIRÉE FESTI FLUO

22 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Poudre de couleur, maquillage fluo en musique!
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22 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 95 95 

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English :

Color powder, fluorescent makeup and music!

L’événement SOIRÉE FESTI FLUO Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME