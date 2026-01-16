SOIRÉE FESTI’FOYER Saint-Geniès-de-Varensal
SOIRÉE FESTI’FOYER Saint-Geniès-de-Varensal samedi 17 janvier 2026.
SOIRÉE FESTI’FOYER
plaisance Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Le Foyer Rural de Plaisance de St Geniès de Varensal organise une
SOIREE FESTI’FOYER le SAMEDI 17 JANVIER 2026 à partir de 20h00.
Animée par Nicola COUSTELLIER
Au menu salade gorumande filet mignon en sauce et son gratin dauphinois -fromage 1/4vin et galette des rois.
Information et réservation au 04 67 23 69 04
Tarif 22€ ( 20€pour les adhérents)
plaisance Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04
English :
The Foyer Rural de Plaisance de St Geniès de Varensal is organizing a
SOIREE FESTI’FOYER on SATURDAY JANUARY 17, 2026 from 8:00 pm.
Hosted by Nicola COUSTELLIER
Menu: gorumande salad filet mignon in sauce with gratin dauphinois 1/4vin cheese and galette des rois.
Information and booking on 04 67 23 69 04
Price 22? ( 20? for members)
L’événement SOIRÉE FESTI’FOYER Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-01-14 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB