Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Soirée Festirues – Association Culturelle Morcenaise

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez assister à la soirée Festirues.

Au programme : rétrospective de Festirues 2026, présentation de la saison culturelle 2026/2027 et de nombreuses surprises !

Soirée gratuite et ouverte à tous, réservez vos places !

Venez assister à la soirée Festirues.

Au programme : rétrospective de Festirues 2026, présentation de la saison culturelle 2026/2027 et de nombreuses surprises !

Soirée gratuite et ouverte à tous, réservez vos places en scannant le QR code présent sur l’affiche ou en vous rendant directement sur HelloAsso. .

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88 culture@morcenxlanouvelle.fr

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English : Soirée Festirues – Association Culturelle Morcenaise

Come join us for the Festirues evening.

On the program: a look back at Festirues 2026, a presentation of the 2026/2027 cultural season, and plenty of surprises!

The event is free and open to everyone—reserve your seats!

L’événement Soirée Festirues – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morcenx