Soirée Festirues – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle
samedi 26 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Soirée Festirues – Association Culturelle Morcenaise
Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez assister à la soirée Festirues.
Au programme : rétrospective de Festirues 2026, présentation de la saison culturelle 2026/2027 et de nombreuses surprises !
Soirée gratuite et ouverte à tous, réservez vos places !
Venez assister à la soirée Festirues.
Au programme : rétrospective de Festirues 2026, présentation de la saison culturelle 2026/2027 et de nombreuses surprises !
Soirée gratuite et ouverte à tous, réservez vos places en scannant le QR code présent sur l’affiche ou en vous rendant directement sur HelloAsso. .
Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88 culture@morcenxlanouvelle.fr
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English : Soirée Festirues – Association Culturelle Morcenaise
Come join us for the Festirues evening.
On the program: a look back at Festirues 2026, a presentation of the 2026/2027 cultural season, and plenty of surprises!
The event is free and open to everyone—reserve your seats!
L’événement Soirée Festirues – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morcenx
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