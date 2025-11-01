SOIRÉE FESTIVAL SENZALA Montpellier
SOIRÉE FESTIVAL SENZALA Montpellier samedi 1 novembre 2025.
SOIRÉE FESTIVAL SENZALA
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Une soirée brésilienne, oui, mais…. pas comme les autres …. Ça sera l’occasion de retrouver la communauté afro-brésilienne d’Europe réunie autour d’un événement unique en France !
Roda de Samba , Capoeira , Jongo et Funk do brasil !
Une soirée brésilienne, oui, mais…. pas comme les autres …. Ça sera l’occasion de retrouver la communauté afro-brésilienne d’Europe réunie autour d’un événement unique en France !
Roda de Samba , Capoeira , Jongo et Funk do brasil !
Une fête qui marquera l’histoire de la capoeira et de la culture brésilienne au delas des frontières !!!!
Warm Up 18h30
Roda de Jongo , danse et tambours traditionnels afro-brésiliens
– Concert
Roda de Samba avec la participation especial e de Wallace Negão, Mestre Sorriso + invités
– After
Funk et passinho avec Caïnan doBraaasil !!
Et pour manger des saveurs directement du Brésil, by Brasiloca.
Feijoada
PASTEL
Queijo Coalho
Coxinhas
Pao de Queijo e
mandioca frita…
Ne ratez pas l’événement afro-brésilien de l’année à Montpellier ! .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 43 09 60
English :
A Brazilian evening, yes, but? unlike any other? The Afro-Brazilian community of Europe will come together for a unique event in France!
Roda de Samba , Capoeira , Jongo and Funk do brasil!
German :
Ein brasilianischer Abend, ja, aber … nicht wie die anderen? Es wird die Gelegenheit sein, die afro-brasilianische Gemeinschaft Europas bei einer in Frankreich einzigartigen Veranstaltung zu treffen!
Roda de Samba , Capoeira , Jongo und Funk do brasil!
Italiano :
Una serata brasiliana, sì, ma come nessun’altra? Sarà l’occasione per incontrare la comunità afro-brasiliana d’Europa in un evento unico in Francia!
Roda de Samba, Capoeira, Jongo e Funk do brasil!
Espanol :
Una velada brasileña, sí, pero… ¿como ninguna otra? Será la ocasión de conocer a la comunidad afrobrasileña de Europa en un evento único en Francia
¡Roda de Samba , Capoeira , Jongo y Funk do brasil!
L’événement SOIRÉE FESTIVAL SENZALA Montpellier a été mis à jour le 2025-10-29 par 34 OT MONTPELLIER