Soirée Festive · Feux d’artifice Escurolles
Soirée Festive · Feux d’artifice Escurolles samedi 18 juillet 2026.
Escurolles
Soirée Festive · Feux d’artifice
Cour de l’école, Escurolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Retraite aux flambeaux, feux d’artifice et bal populaire dans la cour de l’école d’Escurolles ! Repas jambon à la broche et ambiance festive pour toutes et tous. Une belle soirée d’été à ne pas manquer.
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Cour de l’école, Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 63 03 88
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English :
A torchlight procession, fireworks, and a community dance in the courtyard of the Escurolles School! Spit-roasted ham and a festive atmosphere for everyone. A wonderful summer evening you won’t want to miss.
L’événement Soirée Festive · Feux d’artifice Escurolles a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule
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