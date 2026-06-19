Escurolles

Soirée Festive · Feux d’artifice

Cour de l’école, Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Retraite aux flambeaux, feux d’artifice et bal populaire dans la cour de l’école d’Escurolles ! Repas jambon à la broche et ambiance festive pour toutes et tous. Une belle soirée d’été à ne pas manquer.

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Cour de l’école, Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 63 03 88

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English :

A torchlight procession, fireworks, and a community dance in the courtyard of the Escurolles School! Spit-roasted ham and a festive atmosphere for everyone. A wonderful summer evening you won’t want to miss.

L’événement Soirée Festive · Feux d’artifice Escurolles a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule