Soirée festive #1 Rendez-vous au Bazarnaom Caen 27 juin 2025 18:00

Calvados

Soirée festive #1 Rendez-vous au Bazarnaom 35 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27 23:59:00

Date(s) :

2025-06-27

Au programme :

À partir de 18h ouverture de la buvette musicale avec un DJ set radiophonique de DJ Rafal’eau de Radio Radeau.

_

20h30 22h | Concert la Créa du Labö du Cargö

Depuis plus de 10 ans, Le Labö du Cargö accompagne des musiciens en proposant des formations personnalisées, adaptées à leurs besoins et aux enjeux actuels. Dans un secteur en perpétuelle évolution, il est crucial de mettre à disposition des outils pertinents et efficaces pour vous permettre de progresser et de vous professionnaliser dans les meilleures conditions. Cette résidence mettra en scène, quatre artistes de la scène caennaise, issus de formations différentes, qui réinterpréteront ensemble des morceaux de leurs répertoires respectifs Ben (Guitariste de Cyber Solis), LXBA, Atheba et Querelle.

La rencontre des musiciens durant la semaine de création proposée par Le Labö au Cargö permet aux participants de rencontrer d’autres musiciens et artistes de la scène régionale, avec l’intention de favoriser l’émergence de collaborations et de projets communs. La Labö permet également de favoriser l’échange et le partage de connaissances et d’expériences entre les participants. Chaque musicien a sa propre approche de la musique et sa propre expérience de la scène, et la rencontre avec d’autres artistes peut donc être une source d’enrichissement et de développement pour tous.

__________________________________________________________________________

22h 23h30 | DJ set Moules Frites

Aussi complices que Véronique et Davina, Tintin et Milou ou Laurel et Hardy, les deux DJ caennaises aux univers bien mélangés vont vous faire bouger sur des sons électro, 90’s et même quelques vieilleries…

Infos pratiques

Lieu Rendez-vous au Bazarnaom, 35 Cours Caffarelli.

Horaires de 18h à 19h30

Accès libre.

Plus d’infos sur Débordions : presquile-creative.fr

Rendez-vous au Bazarnaom 35 Cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 coordination@presquile-creative.fr

English : Soirée festive #1

On the program:

From 6pm: opening of the musical refreshment area with a radio DJ set by Radio Radeau’s DJ Rafal?eau.

_

8:30pm 10pm | Concert: la Créa du Labö du Cargö

For more than 10 years, Le Labö du Cargö has been supporting musicians by offering customized training programs tailored to their needs and current challenges. In a constantly evolving sector, it’s crucial to provide relevant and effective tools to enable you to progress and professionalize in the best possible conditions. This residency will feature four artists from the Caen scene, from different backgrounds, who together will reinterpret songs from their respective repertoires: Ben (guitarist with Cyber Solis), LXBA, Atheba and Querelle.

The meeting of musicians during the week of creation proposed by Le Labö at Cargö enables participants to meet other musicians and artists from the regional scene, with the intention of encouraging the emergence of collaborations and joint projects. Le Labö also encourages the exchange and sharing of knowledge and experience between participants. Each musician has his or her own approach to music and experience of the stage, so meeting other artists can be a source of enrichment and development for all.

__________________________________________________________________________

22h 23h30 | DJ set Moules Frites

As close friends as Véronique and Davina, Tintin and Snowy or Laurel and Hardy, these two DJs from Caen are sure to get you moving to electro, 90s sounds and even a few oldies?

Practical info

Location: Bazarnaom, 35 Cours Caffarelli.

Times: 6pm to 7:30pm

Free access.

Further information on Débordions: presquile-creative.fr

German : Soirée festive #1

Auf dem Programm stehen:

Ab 18 Uhr: Eröffnung der musikalischen Buvette mit einem Radio-DJ-Set von DJ Rafal?eau von Radio Radeau.

_

20.30 22.00 Uhr | Konzert: La Créa du Labö du Cargö

Seit mehr als 10 Jahren begleitet Le Labö du Cargö Musiker, indem es personalisierte Ausbildungen anbietet, die auf ihre Bedürfnisse und die aktuellen Herausforderungen zugeschnitten sind. In einem Sektor, der sich ständig weiterentwickelt, ist es von entscheidender Bedeutung, relevante und effiziente Instrumente zur Verfügung zu stellen, damit Sie unter den besten Bedingungen Fortschritte machen und sich professionalisieren können. In dieser Residenz werden vier Künstler aus der Szene in Caen, die aus unterschiedlichen Formationen stammen, gemeinsam Stücke aus ihrem jeweiligen Repertoire neu interpretieren: Ben (Gitarrist von Cyber Solis), LXBA, Atheba und Querelle.

Das Zusammentreffen der Musiker während der von Le Labö im Cargö angebotenen Kreativwoche ermöglicht es den Teilnehmern, andere Musiker und Künstler der regionalen Szene zu treffen, mit der Absicht, die Entstehung von Kollaborationen und gemeinsamen Projekten zu fördern. La Labö ermöglicht auch den Austausch und die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen zwischen den Teilnehmern. Jeder Musiker hat seinen eigenen Zugang zur Musik und seine eigene Bühnenerfahrung, so dass das Zusammentreffen mit anderen Künstlern für alle eine Quelle der Bereicherung und Entwicklung sein kann.

__________________________________________________________________________

22.00 23.30 Uhr | DJ-Set Moules Frites

Die beiden DJs aus Caen sind so eng befreundet wie Véronique und Davina, Tintin und Milou oder Laurel und Hardy und bringen Sie mit Elektro- und 90er-Sounds in Schwung

Praktische Infos

Ort: Treffpunkt: Bazarnaom, 35 Cours Caffarelli.

Öffnungszeiten: von 18 Uhr bis 19.30 Uhr

Freier Zugang.

Weitere Informationen über Débordions: presquile-creative.fr

Italiano :

In programma:

Dalle 18:00: apertura dell’area di ristoro musicale con un DJ set di DJ Rafal?eau di Radio Radeau.

_

20.30 22.00 | Concerto: la Créa du Labö du Cargö

Da oltre 10 anni, Le Labö du Cargö sostiene i musicisti offrendo corsi di formazione personalizzati e adeguati alle loro esigenze e alle problematiche attuali. In un settore in continua evoluzione, è fondamentale fornire strumenti pertinenti ed efficaci che consentano di progredire e diventare professionisti nelle migliori condizioni possibili. Questa residenza vedrà quattro artisti della scena musicale di Caen, provenienti da contesti diversi, lavorare insieme per reinterpretare brani dei rispettivi repertori: Ben (chitarrista dei Cyber Solis), LXBA, Atheba e Querelle.

L’incontro tra musicisti durante la settimana di creazione offerta da Le Labö a Le Cargö offre ai partecipanti l’opportunità di conoscere altri musicisti e artisti della scena regionale, con l’intento di favorire la nascita di collaborazioni e progetti comuni. Le Labö incoraggia inoltre lo scambio e la condivisione di conoscenze ed esperienze tra i partecipanti. Ogni musicista ha un proprio approccio alla musica e una propria esperienza del palcoscenico, quindi l’incontro con altri artisti può essere fonte di arricchimento e sviluppo per tutti.

__________________________________________________________________________

22h 23h30 | DJ set: Moules Frites

Amici come Véronique e Davina, Tintin e Snowy o Stanlio e Ollio, questi due DJ di Caen vi faranno sicuramente muovere sulle note dell’electro, degli anni ’90 e anche di qualche vecchio beniamino?

Informazioni pratiche

Luogo: Bazarnaom, 35 Cours Caffarelli.

Orario: dalle 18.00 alle 19.30

Accesso libero.

Ulteriori informazioni su Débordions: presquile-creative.fr

Espanol :

En el programa:

A partir de las 18.00 horas: apertura de la zona de avituallamiento musical con un DJ set a cargo de DJ Rafal?eau de Radio Radeau.

_

de 20.30 a 22.00 h | Concierto: la Créa du Labö du Cargö

Desde hace más de 10 años, Le Labö du Cargö acompaña a los músicos ofreciéndoles formaciones personalizadas, adaptadas a sus necesidades y a la actualidad. En un sector en constante evolución, es fundamental ofrecer herramientas pertinentes y eficaces que permitan progresar y profesionalizarse en las mejores condiciones. Esta residencia contará con cuatro artistas de la escena musical de Caen, de procedencias diferentes, que trabajarán juntos para reinterpretar canciones de sus respectivos repertorios: Ben (guitarrista de Cyber Solis), LXBA, Atheba y Querelle.

El encuentro de músicos durante la semana de creación que ofrece Le Labö en Le Cargö brinda a los participantes la oportunidad de conocer a otros músicos y artistas de la escena regional, con la intención de fomentar el surgimiento de colaboraciones y proyectos conjuntos. Le Labö también fomenta el intercambio y la puesta en común de conocimientos y experiencias entre los participantes. Cada músico tiene su propio enfoque de la música y su propia experiencia sobre el escenario, por lo que el encuentro con otros artistas puede ser una fuente de enriquecimiento y desarrollo para todos.

__________________________________________________________________________

22h 23h30 | DJ set: Moules Frites

Tan amigos como Véronique y Davina, Tintín y Milú o Laurel y Hardy, estos dos DJ de Caen te harán mover el esqueleto al son del electro, los 90 e incluso algunos viejos conocidos..

Información práctica

Lugar: Bazarnaom, 35 Cours Caffarelli.

Horario: de 18:00 a 19:30

Acceso gratuito.

Más información sobre Débordions: presquile-creative.fr

