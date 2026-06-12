Soirée festive 11 juillet Rue du Bourg Clux-Villeneuve

Clux-Villeneuve

Soirée festive 11 juillet

Rue du Bourg Place du monument Clux-Villeneuve Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Soirée festive le 11 juillet à Clux-Villeneuve à partir de 18h00

Repas jambon à la broche, menu adulte 20€ (apéritif, jambon à la broche, flageolets,pommes de terres,fromage, salade, tartelette, café), menu enfant 10€ (1 boisson, jambon à la broche, frites, glace), réservation en ligne avant le 6 juillet

Retraite aux flambeaux, feux d’arfices, bal populalaire animé par DJ Mam’s .

Rue du Bourg Place du monument Clux-Villeneuve 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 23 45 49 labienvenue71@gmail.com

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English : Soirée festive 11 juillet

L’événement Soirée festive 11 juillet Clux-Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-12 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III