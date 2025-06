Soirée festive #2 Rendez-vous au Bazarnaom Caen 28 juin 2025 18:00

Calvados

Soirée festive #2 Rendez-vous au Bazarnaom 35 Cours Caffarelli Caen Calvados

Au programme :

À partir de 18h ouverture de la buvette.

19h 20h30 Radio Radeau, émission en direct et en public invité·es, interviews, chroniques, performances, musique live…

20h30 22h | DJ set Cosmic Suzie

Cosmic Suzie ce sont des DJ set imprévisibles et pointus. Même Shazam n’a pas toutes les refs ! Une chose est sûre, elle vous embarquera avec elle pour un set bien cosmic.

22h 23h30 | DJ set SPRNS

D’une énergie communicative et d’une passion inébranlable, SPRNS repousse sans cesse les limites de son art, dopée par la vie et les rencontres qui façonnent son inspiration. Sa musique vient du coeur; elle en ressent les moindres vibrations et les transmet à son public avec intensité et authenticité. Chaque note invite au lâcher-prise, à se laisser porter par le rythme d’une Hardgroov’n’Bass à la fois sombre et lumineuse, tumultueuse et apaisante.

Du Cargö à La Boucle, en passant par Rinse et Move Ur Gambettes, SPRNS ne cesse de s’affirmer en tant qu’artiste. Actrice engagée sur la scène musicale normande, elle évolue au sein de collectifs caennais et participe activement aux initiatives culturelles de la région.

Infos pratiques

Lieu Rendez-vous sur la Place imaginaire 75, cours Caffarelli

Horaires : de 18h à minuit

Restauration food trucks sur place, guinguette et buvette

Accès libre

Plus d’infos sur Débordions : presquile-creative.fr

Rendez-vous au Bazarnaom 35 Cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 coordination@presquile-creative.fr

English : Soirée festive #2

On the program:

From 6pm: refreshment stand opens.

7pm 8:30pm: Radio Radeau, live and in public: guests, interviews, chronicles, performances, live music?

8.30pm 10pm DJ set by Cosmic Suzie

Cosmic Suzie is all about unpredictable, cutting-edge DJ sets. Even Shazam doesn’t have all the refs! One thing’s for sure: she’ll take you along for a cosmic set.

22h 23h30 | DJ set: SPRNS

With her infectious energy and unwavering passion, SPRNS is constantly pushing the boundaries of her art, fueled by life and the encounters that shape her inspiration. Her music comes from the heart; she feels its slightest vibrations and transmits them to her audience with intensity and authenticity. Each note is an invitation to let go, to be carried along by the rhythm of a Hardgroov?n?Bass that is both dark and luminous, tumultuous and soothing.

From Cargö to La Boucle, via Rinse and Move Ur Gambettes, SPRNS continues to assert herself as an artist. A committed player on the Normandy music scene, she is a member of a number of Caen-based collectives and plays an active role in the region’s cultural initiatives.

Practical info

Venue: Rendez-vous sur la Place imaginaire: 75, cours Caffarelli

Times: 6pm to midnight

Catering: food trucks on site, guinguette and refreshment bar

Free access

Further information on Débordions: presquile-creative.fr

German : Soirée festive #2

Auf dem Programm stehen:

Ab 18 Uhr: Öffnung des Getränkestandes.

19 20.30 Uhr: Radio Radeau, Live-Sendung: Gäste, Interviews, Kolumnen, Performances, Live-Musik?

20:30 22:00 Uhr | DJ-Set: Cosmic Suzie

Cosmic Suzie steht für unberechenbare und anspruchsvolle DJ-Sets. Selbst Shazam hat nicht alle Tricks auf Lager! Aber eines ist sicher: Sie wird Sie zu einem kosmischen Set mitnehmen.

22:00 23:30 Uhr | DJ-Set SPRNS

Mit ihrer ansteckenden Energie und unerschütterlichen Leidenschaft überschreitet SPRNS immer wieder die Grenzen ihrer Kunst, angetrieben durch das Leben und die Begegnungen, die ihre Inspiration prägen. Ihre Musik kommt aus dem Herzen, sie spürt die kleinsten Vibrationen und überträgt sie mit Intensität und Authentizität auf ihr Publikum. Jede Note lädt dazu ein, loszulassen und sich vom Rhythmus eines Hardgroov?n?Bass tragen zu lassen, der gleichzeitig dunkel und hell, stürmisch und beruhigend ist.

Von Cargö bis La Boucle, über Rinse und Move Ur Gambettes, SPRNS behauptet sich immer wieder als Künstlerin. Sie ist eine engagierte Akteurin der Musikszene in der Normandie, arbeitet in Kollektiven in Caen und beteiligt sich aktiv an kulturellen Initiativen in der Region.

Praktische Informationen

Ort: Rendez-vous sur la Place imaginaire: 75, cours Caffarelli

Öffnungszeiten: von 18 Uhr bis Mitternacht

Verpflegung: Foodtrucks vor Ort, Guinguette und Getränkeausschank

Freier Zugang

Weitere Informationen über Débordions: presquile-creative.fr

Italiano :

In programma:

Dalle 18.00: apertura del punto di ristoro.

dalle 19.00 alle 20.30: Radio Radeau, in diretta e in pubblico: ospiti, interviste, recensioni, spettacoli, musica dal vivo?

20.30 22.00 DJ set: Cosmic Suzie

Cosmic Suzie è un DJ set imprevedibile e all’avanguardia. Nemmeno Shazam ha tutti i riferimenti! Una cosa è certa: vi accompagnerà in un set davvero cosmico.

22.00 23.30 | DJ set: SPRNS

Con la sua energia contagiosa e la sua incrollabile passione, SPRNS spinge costantemente i confini della sua arte, alimentata dalla vita e dagli incontri che danno forma alla sua ispirazione. La sua musica viene dal cuore; ne sente le minime vibrazioni e le trasmette al suo pubblico con intensità e autenticità. Ogni nota è un invito a lasciarsi andare, a farsi trasportare dal ritmo di un Hardgroov’n’Bass che è allo stesso tempo oscuro e luminoso, tumultuoso e rilassante.

Da Cargö a La Boucle, passando per Rinse e Move Ur Gambettes, SPRNS continua ad affermarsi come artista. Impegnata sulla scena musicale della Normandia, è membro di numerosi gruppi di Caen e partecipa attivamente alle iniziative culturali della regione.

Informazioni pratiche

Luogo: Rendez-vous sur la Place imaginaire: 75, cours Caffarelli

Orario: dalle 18.00 alle 24.00

Ristorazione: food truck in loco, guinguette e bar per la ristorazione

Accesso gratuito

Ulteriori informazioni su Débordions: presquile-creative.fr

Espanol :

En el programa:

A partir de las 18.00 horas: apertura del avituallamiento.

de 19:00 a 20:30: Radio Radeau, en directo y en público: invitados, entrevistas, reseñas, actuaciones, música en directo..

20.30 h 22.00 h DJ set: Cosmic Suzie

Cosmic Suzie es sinónimo de DJ sets imprevisibles y vanguardistas. Ni siquiera Shazam tiene todas las referencias Una cosa es segura, te llevará a un set realmente cósmico.

22.00 h 23.30 h | DJ set: SPRNS

Con su energía contagiosa y su pasión inquebrantable, SPRNS no deja de ampliar los límites de su arte, alimentada por la vida y los encuentros que dan forma a su inspiración. Su música nace del corazón, siente sus más mínimas vibraciones y las transmite a su público con intensidad y autenticidad. Cada nota es una invitación a dejarse llevar, a dejarse llevar por el ritmo de un Hardgroov?n?Bass a la vez oscuro y luminoso, tumultuoso y tranquilizador.

De Cargö a La Boucle, pasando por Rinse y Move Ur Gambettes, SPRNS sigue afirmándose como artista. Actriz comprometida en la escena musical normanda, forma parte de varios grupos de Caen y participa activamente en las iniciativas culturales de la región.

Información práctica

Lugar: Rendez-vous sur la Place imaginaire: 75, cours Caffarelli

Horario: de 18:00 a 24:00

Restauración: food trucks in situ, guinguette y bar de refrescos

Acceso gratuito

Más información sobre Débordions: presquile-creative.fr

