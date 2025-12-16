Soirée festive à Aqua Severa Azay-le-Brûlé
Soirée festive à Aqua Severa
6 impasse de Nisson Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Vendredi 19 décembre 2025, de 17h à 21h,toute l’équipe du centre aquatique se mobilise pour vous accueillir dans une ambiance musicale et détendue, pour une soirée festive ouverte aux petits comme aux grands.
Au programme
– Des structures gonflables
– Des jeux
– Des quarts d’heure activité pour les plus de 16 ans
Aquatrampo (15 minutes)
Aquaboxing (15 minutes)
Aquabike (15 minutes) .
6 impasse de Nisson Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 87 48
