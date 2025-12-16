Soirée festive à Aqua Severa Azay-le-Brûlé

Soirée festive à Aqua Severa

6 impasse de Nisson Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Vendredi 19 décembre 2025, de 17h à 21h,toute l’équipe du centre aquatique se mobilise pour vous accueillir dans une ambiance musicale et détendue, pour une soirée festive ouverte aux petits comme aux grands.

Au programme

– Des structures gonflables

– Des jeux

– Des quarts d’heure activité pour les plus de 16 ans

Aquatrampo (15 minutes)

Aquaboxing (15 minutes)

Aquabike (15 minutes) .

6 impasse de Nisson Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 87 48

