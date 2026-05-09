Soirée festive à Bambecque Barbecue et concert des Veuleubuz Feu d’artifice Bambecque

Bambecque

Soirée festive à Bambecque Barbecue et concert des Veuleubuz Feu d’artifice

Rue de l’Église Bambecque Nord

Tarif : 0 – 0 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

La commission des fêtes vous donne rendez-vous pour une grande soirée conviviale, ouverte à tous !

Au cœur du village.

* Concert devant la mairie Veuleubuz’ pour une ambiance festive garantie.

* Feu d’artifice au stade à 23h, pour clôturer la soirée en beauté.

* Buvette sur place.

Un grand merci à nos partenaires commerçants du village Maison Racine & SARL Boulangerie Pâtisserie thomas Nempon.

Réservation obligatoire -Coupon à déposer en mairie de Bambecque avant le 29 mai-.

Service repas de 19h30 à 21h**

Au menu planche apéro, sandwich saucisse, barbecue… il y en aura pour tous les goûts !

On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux !

La commission des fêtes vous donne rendez-vous pour une grande soirée conviviale, ouverte à tous !

Au cœur du village.

* Concert devant la mairie Veuleubuz’ pour une ambiance festive garantie.

* Feu d’artifice au stade à 23h, pour clôturer la soirée en beauté.

* Buvette sur place.

Un grand merci à nos partenaires commerçants du village Maison Racine & SARL Boulangerie Pâtisserie thomas Nempon.

Réservation obligatoire -Coupon à déposer en mairie de Bambecque avant le 29 mai-.

Service repas de 19h30 à 21h**

Au menu planche apéro, sandwich saucisse, barbecue… il y en aura pour tous les goûts !

On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux ! .

Rue de l’Église Bambecque 59470 Nord Hauts-de-France +33 3 28 27 62 31 accueil@bambecque.fr

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English :

The festivities committee invites you to join them for a convivial evening, open to all!

In the heart of the village.

* Concert in front of the town hall: Veuleubuz’ for a guaranteed festive atmosphere.

* Fireworks at the stadium at 11pm, to round off the evening in style.

* Refreshment bar on site.

Many thanks to our partner village merchants: Maison Racine & SARL Boulangerie Pâtisserie Thomas Nempon.

Reservations required -Please drop off coupon at Bambecque town hall before May 29-.

Meal service from 7.30pm to 9pm**

On the menu: aperitif board, sausage sandwich, barbecue? there’s something for everyone!

We look forward to seeing many of you there!

L’événement Soirée festive à Bambecque Barbecue et concert des Veuleubuz Feu d’artifice Bambecque a été mis à jour le 2026-05-09 par Terre de Flandre Tourisme