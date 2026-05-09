Soirée festive à Bambecque Barbecue et concert des Veuleubuz Feu d’artifice Bambecque
Soirée festive à Bambecque Barbecue et concert des Veuleubuz Feu d’artifice Bambecque samedi 6 juin 2026.
Bambecque
Soirée festive à Bambecque Barbecue et concert des Veuleubuz Feu d’artifice
Rue de l’Église Bambecque Nord
Tarif : 0 – 0 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-06
La commission des fêtes vous donne rendez-vous pour une grande soirée conviviale, ouverte à tous !
Au cœur du village.
* Concert devant la mairie Veuleubuz’ pour une ambiance festive garantie.
* Feu d’artifice au stade à 23h, pour clôturer la soirée en beauté.
* Buvette sur place.
Un grand merci à nos partenaires commerçants du village Maison Racine & SARL Boulangerie Pâtisserie thomas Nempon.
Réservation obligatoire -Coupon à déposer en mairie de Bambecque avant le 29 mai-.
Service repas de 19h30 à 21h**
Au menu planche apéro, sandwich saucisse, barbecue… il y en aura pour tous les goûts !
On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux !
La commission des fêtes vous donne rendez-vous pour une grande soirée conviviale, ouverte à tous !
Au cœur du village.
* Concert devant la mairie Veuleubuz’ pour une ambiance festive garantie.
* Feu d’artifice au stade à 23h, pour clôturer la soirée en beauté.
* Buvette sur place.
Un grand merci à nos partenaires commerçants du village Maison Racine & SARL Boulangerie Pâtisserie thomas Nempon.
Réservation obligatoire -Coupon à déposer en mairie de Bambecque avant le 29 mai-.
Service repas de 19h30 à 21h**
Au menu planche apéro, sandwich saucisse, barbecue… il y en aura pour tous les goûts !
On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux ! .
Rue de l’Église Bambecque 59470 Nord Hauts-de-France +33 3 28 27 62 31 accueil@bambecque.fr
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English :
The festivities committee invites you to join them for a convivial evening, open to all!
In the heart of the village.
* Concert in front of the town hall: Veuleubuz’ for a guaranteed festive atmosphere.
* Fireworks at the stadium at 11pm, to round off the evening in style.
* Refreshment bar on site.
Many thanks to our partner village merchants: Maison Racine & SARL Boulangerie Pâtisserie Thomas Nempon.
Reservations required -Please drop off coupon at Bambecque town hall before May 29-.
Meal service from 7.30pm to 9pm**
On the menu: aperitif board, sausage sandwich, barbecue? there’s something for everyone!
We look forward to seeing many of you there!
L’événement Soirée festive à Bambecque Barbecue et concert des Veuleubuz Feu d’artifice Bambecque a été mis à jour le 2026-05-09 par Terre de Flandre Tourisme