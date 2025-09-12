Soirée festive à la Brasserie Corrézienne Marcillac-la-Croze
Soirée festive à la Brasserie Corrézienne Marcillac-la-Croze vendredi 12 septembre 2025.
Soirée festive à la Brasserie Corrézienne
Marcillac-la-Croze Corrèze
Soirée conviviale organisée par le collectif Locaux Motiv’ avec repas, musique et échanges festifs. Une occasion de découvrir les producteurs locaux dans une ambiance musicale et chaleureuse. Concerts offerts .
Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05
