Soirée festive à la Brasserie Corrézienne Marcillac-la-Croze

Marcillac-la-Croze Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Soirée conviviale organisée par le collectif Locaux Motiv’ avec repas, musique et échanges festifs. Une occasion de découvrir les producteurs locaux dans une ambiance musicale et chaleureuse. Concerts offerts   .

Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05 

