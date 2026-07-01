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Soirée festive à La Conche Champagnac-la-Noaille

samedi 18 juillet 2026 · Champagnac-la-Noaille

Soirée festive à La Conche Champagnac-la-Noaille

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
19320 Champagnac-la-Noaille
Département
Corrèze
Tarif

Champagnac-la-Noaille

Soirée festive à La Conche

Champagnac-la-Noaille Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

A partir de 19h, Concert gratuit de Marine et Nicolas Geoffre
Repas Cornet de frites avec 2 saucisse 5€
Glace 2€
Le bar devient sans alcool après 22h
Feu d’artifice en fin de soirée   .

Champagnac-la-Noaille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   entente19320@orange.fr

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English : Soirée festive à La Conche

L’événement Soirée festive à La Conche Champagnac-la-Noaille a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières