Soirée festive à La Conche Champagnac-la-Noaille
samedi 18 juillet 2026 · Champagnac-la-Noaille
Informations pratiques
Champagnac-la-Noaille
Soirée festive à La Conche
Champagnac-la-Noaille Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
A partir de 19h, Concert gratuit de Marine et Nicolas Geoffre
Repas Cornet de frites avec 2 saucisse 5€
Glace 2€
Le bar devient sans alcool après 22h
Feu d’artifice en fin de soirée .
Champagnac-la-Noaille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine entente19320@orange.fr
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English : Soirée festive à La Conche
L’événement Soirée festive à La Conche Champagnac-la-Noaille a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières