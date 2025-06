SOIREE FESTIVE A L’EPHEMERE Chastanier 28 juin 2025 07:00

Lozère

SOIREE FESTIVE A L’EPHEMERE Lieu-dit Bessettes Chastanier Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Soirée festive à l’Ephémère animée par le groupe JEFF TOTO BLUES pour un concert à l’occasion de l’ouverture du Bar/Restaurant des Sous-bois du Lac. Sébastien et son équipe vous accueillent et vous offrent pour cette 1ère soirée de la saison un punch. Venez découvrir sa carte et faites de l’Ephemère votre lieu de recontre estival !

Lieu-dit Bessettes

Chastanier 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 47 06

English :

A festive evening at l’Ephémère with a concert by JEFF TOTO BLUES to celebrate the opening of the Bar/Restaurant des Sous-bois du Lac. Sébastien and his team welcome you and offer you a punch for this 1st evening of the season. Come and discover his menu and make l’Ephemère your summer meeting place!

German :

Festlicher Abend im L’Ephémère, der von der Gruppe JEFF TOTO BLUES für ein Konzert anlässlich der Eröffnung der Bar/Restaurant des Sous-bois du Lac animiert wird. Sébastien und sein Team heißen Sie herzlich willkommen und bieten Ihnen an diesem 1. Abend der Saison einen Punsch an. Entdecken Sie seine Speisekarte und machen Sie das Ephemère zu Ihrem sommerlichen Treffpunkt!

Italiano :

Serata di festa a l’Ephémère con il concerto di JEFF TOTO BLUES in occasione dell’apertura del Bar/Ristorante des Sous-bois du Lac. Sébastien e il suo team vi danno il benvenuto e vi offrono un punch per questa prima serata della stagione. Venite a scoprire il suo menu e fate dell’Ephemère il vostro punto d’incontro estivo!

Espanol :

Noche festiva en l’Ephémère con un concierto de JEFF TOTO BLUES con motivo de la apertura del Bar/Restaurante des Sous-bois du Lac. Sébastien y su equipo le dan la bienvenida y le ofrecen un ponche para esta 1ª velada de la temporada. Venga a descubrir su menú y haga de l’Ephemère su punto de encuentro estival

