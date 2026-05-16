Soirée Festive à Saint-Selve À côté de la Salle Polyvalente Saint-Selve

Saint-Selve

Soirée Festive à Saint-Selve

À côté de la Salle Polyvalente 2 Route de Castres Saint-Selve Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Comité des Fêtes de Saint-Selve vous donne rendez-vous le samedi 6 juin pour une soirée conviviale, gourmande et festive !

Marché artisanal à partir de 14h

Repas dansant ambiance guinguette animé par un trio de musiciens

Spectacle de feu pour clôturer la soirée en beauté

Buvette et crêpes sur place

À côté de la salle polyvalente de Saint-Selve

Venez découvrir nos artisans, partager un bon repas, profiter de la musique et passer un agréable moment en famille ou entre amis !

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette belle soirée festive ! .

À côté de la Salle Polyvalente 2 Route de Castres Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessaintselve@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Festive à Saint-Selve Saint-Selve a été mis à jour le 2026-05-16 par Sud Bordeaux Tourisme