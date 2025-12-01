Soirée festive à St James Montélimar
Soirée festive à St James Montélimar samedi 20 décembre 2025.
place st james Montélimar Drôme
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
Venez vivre la magie des fêtes avec le père Noël !
English :
Come and experience the magic of the holidays with Santa Claus!
