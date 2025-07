Soirée festive Salle Polyvalente Aignan

Venez célébrer la fête nationale dans une ambiance festive à Aignan ! Une soirée chaleureuse et conviviale vous attend avec au programme :

Repas gourmand sur réservation

Menu adulte Salade campagnarde, rougail saucisse, riz, tiramisu spéculoos, 1 verre de vin, café

Menu enfant Rougail saucisse, riz, glace, jus de fruits

Feu d’artifice à 23h offert par la municipalité pour illuminer la soirée !

Une belle occasion de partager un moment festif en famille ou entre amis, dans la bonne humeur, avec un délicieux repas et un magnifique feu d’artifice.

Salle Polyvalente AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 90 53 aignananimation@orange.fr

English :

Come and celebrate Bastille Day in a festive atmosphere in Aignan! A warm and friendly evening awaits you with a program featuring :

Gourmet meal on reservation

Adult menu: Country salad, sausage rougail, rice, speculoos tiramisu, 1 glass of wine, coffee

Children’s menu Sausage rougail, rice, ice cream, fruit juice

Fireworks at 11 p.m. courtesy of the municipality to light up the evening!

A great opportunity to share a festive moment with family and friends, in good spirits, with a delicious meal and a magnificent fireworks display.

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in einer festlichen Atmosphäre in Aignan! Ein herzlicher und geselliger Abend erwartet Sie mit dem Programm :

Feinschmeckermahlzeit auf Reservierung

Menü für Erwachsene: Bauernsalat, Rougail saucisse, Reis, Tiramisu Speculoos, 1 Glas Wein, Kaffee

Menü für Kinder: Rougail saucisse, Reis, Eis, Fruchtsaft

Feuerwerk um 23 Uhr, das von der Gemeinde gestiftet wird, um den Abend zu erhellen!

Eine gute Gelegenheit, mit der Familie oder mit Freunden einen festlichen Moment in guter Stimmung zu verbringen, mit einem köstlichen Essen und einem wunderschönen Feuerwerk.

Italiano :

Venite a festeggiare la Festa della Bastiglia in un’atmosfera di festa ad Aignan! Vi aspetta una serata calorosa e conviviale, con il seguente programma:

Cena gourmet (su prenotazione)

Menù per adulti: insalata di campagna, rougail di salsiccia, riso, tiramisù di speculoos, 1 bicchiere di vino, caffè

Menu per bambini Rougail di salsiccia, riso, gelato, succo di frutta

Fuochi d’artificio alle 23.00 per gentile concessione del Comune per illuminare la serata!

Una grande occasione per condividere un momento di festa con la famiglia e gli amici, in allegria, con un pasto delizioso e un magnifico spettacolo pirotecnico.

Espanol :

¡Venga a celebrar el Día de la Bastilla en un ambiente festivo en Aignan! Le espera una velada cálida y acogedora, con el siguiente programa:

Cena gastronómica (reserva obligatoria)

Menú adulto: ensalada campestre, rougail de salchicha, arroz, tiramisú de speculoos, 1 copa de vino, café

Menú infantil Salchicha rougail, arroz, helado, zumo de fruta

Fuegos artificiales a las 23.00 h, cortesía del ayuntamiento, para iluminar la velada

Una gran oportunidad para compartir un momento festivo con la familia y los amigos, de buen humor, con una deliciosa comida y un magnífico espectáculo de fuegos artificiales.

