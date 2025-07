Soirée festive au château de Marson Rou-Marson

Soirée festive au château de Marson Rou-Marson jeudi 17 juillet 2025.

Soirée festive au château de Marson

Parc du château de Marson Rou-Marson Maine-et-Loire

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17 23:00:00

2025-07-17

Du cirque tout public (cirque, jonglage, acrobatie) avec la compagnie Kilombo en première partie puis chansons des Années 60 avec le groupe Yéyé les Copains (2 guitares et 1 basse électrique)

Double événement avec deux spectacles à suivre au cours de la même soirée.

A 19h00, du cirque tout public (cirque, jonglage, acrobatie) avec la compagnie Kilombo en première partie (« Personnalités différentes, moyens d’expression divergents, tout prête à l’incompréhension entre ces deux personnages. Monocycle, portés sur monocycle, main à main et jonglage lient les deux personnages, qui se fréquentent la tête en bas et partagent la même roue »).

A 20h00, le groupe Yéyé les Copains (2 guitares et 1 basse électrique) nous replonge dans la période Yéyé (Ce trio de musiciens reprend les grands tubes français du début des années soixante.

Deux guitares et une basse électrique, des refrains qu’on connaît, des douuuu-wap en chœur, des chansons d’amour, du twist et du rock’n’roll… Vous retrouverez Sheila, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Nino Ferrer, Danyel Gérard, Gainsbourg, Claude François, Christophe… La danse twist, madison, rock… sera également de la partie.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 17 juillet 2025 de 19h à 23h. .

Parc du château de Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 84 52 71 52 saisonculturelleroumarson@gmail.com

English :

Circus for all ages (circus, juggling, acrobatics) with the Kilombo company as opening act, followed by songs from the 60s with the group Yéyé les Copains (2 guitars and 1 electric bass)

German :

Zirkus für alle (Zirkus, Jonglage, Akrobatik) mit der Kompanie Kilombo im ersten Teil, dann Lieder aus den 60er Jahren mit der Gruppe Yéyé les Copains (2 Gitarren und 1 E-Bass)

Italiano :

Circo per tutte le età (circo, giocoleria, acrobazie) con la compagnia Kilombo nella prima parte, poi canzoni degli anni ’60 con il gruppo Yéyé les Copains (2 chitarre e 1 basso elettrico)

Espanol :

Circo para todas las edades (circo, malabares, acrobacias) con la compañía Kilombo en la primera parte, después canciones de los años 60 con el grupo Yéyé les Copains (2 guitarras y 1 bajo eléctrico)

