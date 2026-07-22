Informations pratiques

Rou-Marson

Soirée festive au château de Marson

Rou-Marson Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 23:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Une soirée festive et culturelle en 3 temps vous est proposée !

Au programme

– La soirée débute par la pièce de Feydeau on purge bébé , par la compagnie Balbuze cette pièce en 1 acte de Georges Feydeau a été écrite en 1910.

Bastien Follavoine est un fabricant de porcelaine. Il s’apprête à recevoir Monsieur Chouilloux, fonctionnaire au ministère de la Guerre, avec l’intention de lui présenter les pots de chambre en porcelaine incassable’’ qu’il fabrique. L’armée française aurait pour objectif de fournir à chaque soldat un pot de chambre à son matricule .

– Concert et fanfare en déambulation avec les Sympatifs, joyeuse bande d’artistes qui déambulent à la rencontre du public.

Ces quatre voix et leurs instruments (un guitariste chanteur un batteur chanteur et deux chanteuses complices) permettent au public, s’il le souhaite, de participer, de chanter, de choisir ses chansons… autour d’un répertoire riche, des airs populaires et entraînants. Au programme de cette soirée très festive de la variété française et internationale, des chansons pop, des chansons décalées et humoristiques.

– Enfin, si les conditions le permettent, la soirée sera clôturée par un feu d’artifice en musique tiré face au château de Marson.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 22 juillet 2026 de 19h à 23h30. .

Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 84 52 71 52 saisonculturelleroumarson@gmail.com

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English :

We invite you to a festive and cultural evening in three parts!

L’événement Soirée festive au château de Marson Rou-Marson a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME