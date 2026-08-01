Informations pratiques

Moussoulens

SOIRÉE FESTIVE AU CHÂTEAU TOUR DE RISSAC

Caunettes Basses Moussoulens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez vivre une soirée festive et conviviale au Château Tour de Rissac !

Au programme

Animation musicale La Natchave pour danser toute la soirée !

Restauration sur place

– Brasero

– Frites maison

– Glaces artisanales, crêpes et gaufres ! Chez Juliette

Et bien plus encore à découvrir sur place !

Dégustez les vins du domaine, Blanc, Rouge et Rosé bien frais !

Réservation par téléphone.

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Caunettes Basses Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 6 22 04 71 44

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English :

Come enjoy a festive and friendly evening at Château Tour de Rissac!

On the program:

Live music by La Natchave—dance the night away!

On-site dining:

– ??Brasero

– ??Homemade fries

– ??Artisanal ice cream, cr%EApes, and waffles! At Chez Juliette

And much more to discover when you get there!

Taste the estate’s wines—white, red, and rosé—served nice and chilled!

Reservations by phone.

L’événement SOIRÉE FESTIVE AU CHÂTEAU TOUR DE RISSAC Moussoulens a été mis à jour le 2026-08-10 par