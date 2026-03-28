Soirée festive au restaurant La Cueva Station de Piau Aragnouet

Soirée festive au restaurant La Cueva

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 17:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Nos amis du restaurant La Cueva vous proposent une soirée festive à partir de 17h00 jusqu’à 02h00 du matin, avec DJ BLZ, Max l’âmenasse, Banban pour mettre l’ambiance musicale, pour les derniers jours de la saison!!

Soirée des plus festive au rendez-vous !!! à partir de 17h00!

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Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 46 95 84

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English :

Our friends at La Cueva restaurant are offering a festive evening from 5pm to 2am, with DJ BLZ, Max l’âmenasse and Banban to set the musical mood for the last days of the season!

A festive evening !!! from 17:00!

L’événement Soirée festive au restaurant La Cueva Aragnouet a été mis à jour le 2026-03-28 par OT de Piau-Engaly|CDT65