Soirée festive au restaurant La Cueva Station de Piau Aragnouet
Soirée festive au restaurant La Cueva Station de Piau Aragnouet mercredi 1 avril 2026.
Soirée festive au restaurant La Cueva
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 17:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Nos amis du restaurant La Cueva vous proposent une soirée festive à partir de 17h00 jusqu’à 02h00 du matin, avec DJ BLZ, Max l’âmenasse, Banban pour mettre l’ambiance musicale, pour les derniers jours de la saison!!
Soirée des plus festive au rendez-vous !!! à partir de 17h00!
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Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 46 95 84
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English :
Our friends at La Cueva restaurant are offering a festive evening from 5pm to 2am, with DJ BLZ, Max l’âmenasse and Banban to set the musical mood for the last days of the season!
A festive evening !!! from 17:00!
L’événement Soirée festive au restaurant La Cueva Aragnouet a été mis à jour le 2026-03-28 par OT de Piau-Engaly|CDT65
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