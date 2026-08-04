Informations pratiques

Moulins-sur-Céphons

Soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons

Moulins-sur-Céphons Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Soirée festive avec feu d’artifice

Venez partager une soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons le 18 septembre à partir de 19 h. Au programme retraite aux flambeaux, animation DJ et feu d’artifice pour une soirée conviviale et pleine de surprises. .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 20 31 62

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English :

Festive Evening with Fireworks

L’événement Soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Levroux