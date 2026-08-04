Soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons
vendredi 18 septembre 2026 · Moulins-sur-Céphons
Informations pratiques
Moulins-sur-Céphons
Soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons
Moulins-sur-Céphons Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Soirée festive avec feu d’artifice
Venez partager une soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons le 18 septembre à partir de 19 h. Au programme retraite aux flambeaux, animation DJ et feu d’artifice pour une soirée conviviale et pleine de surprises. .
Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 20 31 62
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English :
Festive Evening with Fireworks
L’événement Soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Levroux
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