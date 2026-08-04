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Soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons

vendredi 18 septembre 2026 · Moulins-sur-Céphons

Soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
36110 Moulins-sur-Céphons
Département
Indre
Tarif

Moulins-sur-Céphons

Soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons

Moulins-sur-Céphons Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Soirée festive avec feu d’artifice
Venez partager une soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons le 18 septembre à partir de 19 h. Au programme retraite aux flambeaux, animation DJ et feu d’artifice pour une soirée conviviale et pleine de surprises.   .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 20 31 62 

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English :

Festive Evening with Fireworks

L’événement Soirée festive au stade de Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Levroux

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