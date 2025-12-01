Soirée festive auberge espagnole

Salle des fêtes La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 22:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Le cœur de La Bernerie-en-Retz battra au rythme de la générosité lors de la soirée dansante festive et solidaire au profit des Restos du Cœur.



Préparez vos pas de danse et votre plus beau sourire pour une soirée pas comme les autres !

Dans une ambiance conviviale, partageons un moment festif sous le signe de la solidarité. C’est le principe de l’auberge espagnole chacun apporte de quoi se régaler et trinquer. La piste de danse, elle, est ouverte à tous, du danseur étoile au plus timide des débutants !

Cette soirée à pour but l’achat d’un camion pour les restos du coeur de la Bernerie-en-Retz.

Infos pratiques:​

Thématique danse de salon et danse en ligne.

La soirée sera animée par Maurice Bellamou.

Apportez un plat salé ou sucré à partager avec les autres participants.

Parking rue Jeanne d’Arc et parking de la Chaussée à proximité.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Salle des fêtes La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

English :

The heart of La Bernerie-en-Retz will beat to the rhythm of generosity during the festive and supportive evening dance in aid of Restos du C?ur.

L’événement Soirée festive auberge espagnole La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2025-12-05 par I_OT Pornic