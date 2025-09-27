Soirée festive « Bal Renaissance » Buffet Musical Chartres

Soirée festive « Bal Renaissance » Buffet Musical

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-09-27 17:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La Villa Fulbert vous invite à partager une soirée festive originale, en immersion dans l’ambiance joyeuse et épicurienne de l’époque de la Renaissance. L’occasion de partager le plaisir de danser tous ensemble, et sans complexe.

Menés par les airs des deux musiciens, vous prendrez place dans les cortèges élégants, tout en découvrant le cérémonial des révérences et l’art de parader à la cour de François Ier… Avant de vous laisser emporter par le rythme entraînant des rondes populaires et toutes leurs variantes amusantes… Le bal se prolongera par un buffet musical, avec présentation et dégustation d’un échantillon de vins à la mode à l’époque… Costumes d’époque et bonne humeur bienvenus ! Musiciens & Maîtres à danser Quentin Fondecave & Julian Becker (flûtes, dulciane, cornemuse, violon, percussions, etc.) 45 .

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 95 34 50 76 villa.fulbert@laposte.net

English :

Villa Fulbert invites you to share an original festive evening, immersed in the joyful, epicurean atmosphere of the Renaissance era. An opportunity to share the pleasure of dancing together, without complexes.

German :

Die Villa Fulbert lädt Sie zu einem originellen Festabend ein, bei dem Sie in die fröhliche und genussvolle Atmosphäre der Renaissance eintauchen können. Eine Gelegenheit, die Freude am Tanzen zu teilen, und zwar gemeinsam und ohne Komplexe.

Italiano :

Villa Fulbert vi invita a condividere un’originale serata di festa, immersi nell’atmosfera gioiosa ed epicurea del periodo rinascimentale. È un’occasione per condividere il piacere di danzare insieme, senza alcun vincolo.

Espanol :

Villa Fulbert le invita a compartir una velada festiva original, inmersa en el ambiente alegre y epicúreo del Renacimiento. Es la ocasión de compartir el placer de bailar juntos, sin complejos.

