Soirée festive

Condat-sur-Trincou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Soirée festive sur la place du village. La Banda “Los Campaneros” lancera l’ambiance dès 18h30. Feu d’artifice à 20h.

Et pour se régaler vin chaud, buvette, huîtres, garbure, fromage, crêpes.

Venez nombreux partager ce moment festif ! Entrée Libre. Pas besoin de réserver.

Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 13 46

