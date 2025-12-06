Soirée festive Condat-sur-Trincou
Soirée festive Condat-sur-Trincou samedi 6 décembre 2025.
Soirée festive
Condat-sur-Trincou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Soirée festive sur la place du village. La Banda “Los Campaneros” lancera l’ambiance dès 18h30. Feu d’artifice à 20h.
Et pour se régaler vin chaud, buvette, huîtres, garbure, fromage, crêpes.
Venez nombreux partager ce moment festif ! Entrée Libre. Pas besoin de réserver.
Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 13 46
Italiano :
Serata di festa nella piazza del paese. La Banda Los Campaneros animerà l’atmosfera a partire dalle 18.30. Fuochi d’artificio alle 20.00.
E per divertirsi: vin brulé, rinfreschi, ostriche, garbure, formaggio e crêpes.
Venite tutti a condividere questo momento di festa! Ingresso libero. Non è necessario prenotare.
