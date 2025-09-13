Soirée festive de la rentrée Le Temple-sur-Lot

samedi 13 septembre 2025.

Soirée festive de la rentrée

Salle des Fêtes Josiane MASCARIN Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Une soirée festive de la rentrée est organisée par l’Association Templ’Art ! Soirée animée par MELI Ssa (Année 80/90), venez twister aux rythmes rocks et swing, le madisson, la bachata…

Apportez vos couverts !

Inscription au repas est obligatoire avant le 1er septembre.

Salle des Fêtes Josiane MASCARIN Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 27 87 80 assotemplart@gmail.com

English : Soirée festive de la rentrée

A festive back-to-school party organized by the Templ’Art Association! Hosted by MELI Ssa (80s/90s), come and twirl to the rhythms of rocks and swing, madisson, bachata…

Bring your cutlery!

Registration for the meal is compulsory before September 1.

German : Soirée festive de la rentrée

Ein festlicher Abend zum Schulanfang wird von der Vereinigung Templ’Art organisiert! Der Abend wird von MELI Ssa (80er/90er Jahre) moderiert. Tanzen Sie zu Rock- und Swing-Rhythmen, Madisson, Bachata…

Bringen Sie Ihr Besteck mit!

Anmeldung für das Essen ist vor dem 1. September erforderlich.

Italiano :

Serata di festa per il ritorno a scuola organizzata dall’Associazione Templ’Art! Ospitati da MELI Ssa (anni 80/90), venite a ballare a ritmo di rock e swing, madisson, bachata…

Portate le posate!

L’iscrizione al pasto è obbligatoria entro il 1° settembre.

Espanol : Soirée festive de la rentrée

¡Una velada festiva de vuelta al cole organizada por la asociación Templ’Art! A cargo de MELI Ssa (80/90), venga a bailar a ritmo de rock y swing, madisson, bachata…

¡Traiga sus cubiertos!

Inscripción obligatoria antes del 1 de septiembre.

