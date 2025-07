Soirée festive de l’Apéro Trail Espalion

Soirée festive de l’Apéro Trail Espalion samedi 13 septembre 2025.

Soirée festive de l’Apéro Trail

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Même pas besoin de participer au Trail pour s’amuser !

Troisième édition de l’Apéro Trail d’Espalion!

La salle Francis Poulenc accueillera l’arrivée de la course et la soirée festive :

Apéro Concert à partir de 20h !

– Banda “Les Souvenirs de Nestor” + DJ Fly Night

– Repas saucisses/frites (12€/adulte ; 6€/enfant)

– Bar à bière.

Ambiance conviviale garantie ! .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie

English :

You don’t even have to take part in the Trail to have fun!

German :

Man muss nicht einmal am Trail teilnehmen, um Spaß zu haben!

Italiano :

Non è nemmeno necessario partecipare al Trail per divertirsi!

Espanol :

Ni siquiera es necesario participar en el Trail para divertirse

L’événement Soirée festive de l’Apéro Trail Espalion a été mis à jour le 2025-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)