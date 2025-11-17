Soirée festive de Noël à Châteauneuf-sur-Sarthe Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Soirée festive de Noël à Châteauneuf-sur-Sarthe

Châteauneuf-sur-Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Les Enseignes de Châteauneuf sur Sarthe organise sa soirée festive de Noël le samedi 13 décembre à la salle de l’Entrepôt de Châteauneuf-sur-Sarthe.

Pour fêter dignement Noël, quoi de mieux qu’une belle soirée festive en compagnie de l’association les Enseignes, organisateurs de cet événement! De nombreuses animations vous attendent! Venez nombreux! .

Châteauneuf-sur-Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire asso.lesenseignes@gmail.com

English :

Les Enseignes de Châteauneuf sur Sarthe is organizing its festive Christmas evening on Saturday December 13 at the Salle de l’Entrepôt in Châteauneuf-sur-Sarthe.

German :

Les Enseignes de Châteauneuf sur Sarthe veranstaltet am Samstag, den 13. Dezember, im Saal des Entrepôt in Châteauneuf-sur-Sarthe seinen festlichen Weihnachtsabend.

Italiano :

Les Enseignes de Châteauneuf sur Sarthe organizzano una serata natalizia di festa sabato 13 dicembre presso la Salle de l’Entrepôt di Châteauneuf-sur-Sarthe.

Espanol :

Les Enseignes de Châteauneuf-sur-Sarthe celebra su velada festiva de Navidad el sábado 13 de diciembre en la Salle de l’Entrepôt de Châteauneuf-sur-Sarthe.

L’événement Soirée festive de Noël à Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme Anjou bleu