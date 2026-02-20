Soirée festive DJ & SAX Live Chemin de travent Rue de Vavray Bassuet

Soirée festive DJ & SAX Live

Chemin de travent Rue de Vavray Champagne Bernard Lonclas Bassuet Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 23:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Dans l’espace d’accueil du Champagne Bernard Lonclas.Réservation obligatoire. 19h-23h.Tout public

Vivez une expérience unique au cœur du nouvel espace d’accueil du Champagne Bernard Lonclas avec DJ Medhy aux platines accompagné d’un saxophoniste live Deyster Sax.

Restauration sur place.

Ambiance festive, élégance et bulles de champagne pour une soirée inoubliable.

Réservation obligatoire (places limitées). .

Chemin de travent Rue de Vavray Champagne Bernard Lonclas Bassuet 51300 Marne Grand Est contact@champagne-lonclas.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée festive DJ & SAX Live

In the reception area of Champagne Bernard Lonclas. 7-11pm.

L’événement Soirée festive DJ & SAX Live Bassuet a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne