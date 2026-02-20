Soirée festive DJ & SAX Live Chemin de travent Rue de Vavray Bassuet
Soirée festive DJ & SAX Live Chemin de travent Rue de Vavray Bassuet vendredi 20 mars 2026.
Soirée festive DJ & SAX Live
Chemin de travent Rue de Vavray Champagne Bernard Lonclas Bassuet Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 23:00:00
2026-03-20
Dans l’espace d’accueil du Champagne Bernard Lonclas.Réservation obligatoire. 19h-23h.Tout public
Vivez une expérience unique au cœur du nouvel espace d’accueil du Champagne Bernard Lonclas avec DJ Medhy aux platines accompagné d’un saxophoniste live Deyster Sax.
Restauration sur place.
Ambiance festive, élégance et bulles de champagne pour une soirée inoubliable.
Réservation obligatoire (places limitées). .
Chemin de travent Rue de Vavray Champagne Bernard Lonclas Bassuet 51300 Marne Grand Est contact@champagne-lonclas.com
English : Soirée festive DJ & SAX Live
In the reception area of Champagne Bernard Lonclas. 7-11pm.
