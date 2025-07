Soirée festive du 13 juillet Luynes

Dimanche 2025-07-13 18:30:00

La Ville de Luynes et l’Union des Commerçants, Artisans et Indépendants Luynois (UCAIL) s’associent pour vous proposer une soirée festive avec retraite aux flambeaux, marché nocturne et bal dans le centre-bourg de Luynes.

Rue des Halles Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 35 55

English :

The Ville de Luynes and the Union des Commerçants, Artisans et Indépendants Luynois (UCAIL) are joining forces to bring you a festive evening with torchlight procession, night market and dance in the center of Luynes.

German :

Die Stadt Luynes und die Union des Commerçants, Artisans et Indépendants Luynois (UCAIL) haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen einen festlichen Abend mit Fackelzug, Nachtmarkt und Ball im Zentrum von Luynes zu bieten.

Italiano :

La città di Luynes e l’Union des Commerçants, Artisans et Indépendants Luynois (UCAIL) uniscono le forze per offrire una serata di festa con fiaccolata, mercato notturno e ballo nel centro di Luynes.

Espanol :

La ciudad de Luynes y la Union des Commerçants, Artisans et Indépendants Luynois (UCAIL) se unen para ofrecerle una velada festiva con desfile de antorchas, mercado nocturno y baile en el centro de Luynes.

