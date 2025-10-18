Soirée festive du ski-club allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle

Soirée festive du ski-club allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle samedi 18 octobre 2025.

Soirée festive du ski-club

allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 19:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Soirée festive et amicale organisée par le ski-club de Saint-Maurice-sur-Moselle à la salle multi-activités. Plateau-repas beignets rapés et côtes marinées, fromage, dessert et café (boisson non comprise). Réservations par téléphone, animation musicale avec « Évidence Animation ».Tout public

18 .

allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 71 56 26 80

English :

Festive, friendly evening organized by the Saint-Maurice-sur-Moselle ski club at the salle multi-activités. Meal platter: doughnuts and marinated ribs, cheese, dessert and coffee (drinks not included). Reservations by phone, musical entertainment with « Évidence Animation ».

German :

Festlicher und freundschaftlicher Abend, organisiert vom Skiclub Saint-Maurice-sur-Moselle in der Multiaktivitätshalle. Mahlzeitentablett: gerappte Krapfen und marinierte Rippchen, Käse, Dessert und Kaffee (Getränk nicht inbegriffen). Telefonische Reservierungen, musikalische Unterhaltung mit « Évidence Animation ».

Italiano :

Serata festosa e conviviale organizzata dallo sci club di Saint-Maurice-sur-Moselle presso la sala multiattività. Pasto: ciambelle e costine marinate, formaggio, dessert e caffè (bevande escluse). Prenotazione telefonica, intrattenimento musicale con « Évidence Animation ».

Espanol :

Velada festiva y amistosa organizada por el club de esquí de Saint-Maurice-sur-Moselle en la sala multiactividades. Comida: rosquillas y costillas adobadas, queso, postre y café (bebidas no incluidas). Reservas por teléfono, animación musical con « Évidence Animation ».

L’événement Soirée festive du ski-club Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES