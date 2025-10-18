Soirée festive du ski-club allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle
Soirée festive du ski-club allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle samedi 18 octobre 2025.
Soirée festive du ski-club
allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Samedi 2025-10-18 19:30:00
Soirée festive et amicale organisée par le ski-club de Saint-Maurice-sur-Moselle à la salle multi-activités. Plateau-repas beignets rapés et côtes marinées, fromage, dessert et café (boisson non comprise). Réservations par téléphone, animation musicale avec « Évidence Animation ».Tout public
allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 71 56 26 80
English :
Festive, friendly evening organized by the Saint-Maurice-sur-Moselle ski club at the salle multi-activités. Meal platter: doughnuts and marinated ribs, cheese, dessert and coffee (drinks not included). Reservations by phone, musical entertainment with « Évidence Animation ».
German :
Festlicher und freundschaftlicher Abend, organisiert vom Skiclub Saint-Maurice-sur-Moselle in der Multiaktivitätshalle. Mahlzeitentablett: gerappte Krapfen und marinierte Rippchen, Käse, Dessert und Kaffee (Getränk nicht inbegriffen). Telefonische Reservierungen, musikalische Unterhaltung mit « Évidence Animation ».
Italiano :
Serata festosa e conviviale organizzata dallo sci club di Saint-Maurice-sur-Moselle presso la sala multiattività. Pasto: ciambelle e costine marinate, formaggio, dessert e caffè (bevande escluse). Prenotazione telefonica, intrattenimento musicale con « Évidence Animation ».
Espanol :
Velada festiva y amistosa organizada por el club de esquí de Saint-Maurice-sur-Moselle en la sala multiactividades. Comida: rosquillas y costillas adobadas, queso, postre y café (bebidas no incluidas). Reservas por teléfono, animación musical con « Évidence Animation ».
L’événement Soirée festive du ski-club Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES