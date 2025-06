Soirée festive et bal trad Ruffec 4 juillet 2025 18:30

L’Association des Amis de l’Ecole de Ruffec organise son repas annuel pour fêter la fin de l’année scolaire. Nous proposons un repas salades composées, basse côte ou saucisses (à choisir lors de la réservation), chips, salade fromage et tarte aux pommes. La soirée sera animée par Duo Hervé qui nous fera danser sur des airs de bal traditionnel. La fête se déroule à côté de l’école de Ruffec Le Château. .

Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 28 72 55

English :

The Association des Amis de l’Ecole de Ruffec organizes its annual meal to celebrate the end of the school year.

German :

Der Verein der Freunde der Schule von Ruffec veranstaltet sein jährliches Essen, um das Ende des Schuljahres zu feiern.

Italiano :

L’Associazione degli Amici dell’Ecole de Ruffec organizza il pranzo annuale per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

Espanol :

La Association des Amis de l’Ecole de Ruffec celebra su comida anual de fin de curso.

