Soirée festive et colorée Les citoyen·ne·s du Monde Salle Robert de Lacaze Billère

Soirée festive et colorée Les citoyen·ne·s du Monde

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Une soirée festive et colorée durant laquelle la Maison des Citoyen·ne·s du Monde 64 vous restituera ses projets réalisés au cours de l’année un discours d’éloquence présenté par des lycéennes du Lycée de Montardon. La soirée se clôturera par le concert vibrant et humaniste de Wa Afrika.

Inscriptions obligatoires auprès de la MCM64. .

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 80 13 53 accueil@mcm64.fr

English : Soirée festive et colorée Les citoyen·ne·s du Monde

German : Soirée festive et colorée Les citoyen·ne·s du Monde

Italiano :

Espanol : Soirée festive et colorée Les citoyen·ne·s du Monde

L’événement Soirée festive et colorée Les citoyen·ne·s du Monde Billère a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Pau