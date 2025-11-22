Soirée festive et colorée Les citoyen·ne·s du Monde Salle Robert de Lacaze Billère
Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Une soirée festive et colorée durant laquelle la Maison des Citoyen·ne·s du Monde 64 vous restituera ses projets réalisés au cours de l’année un discours d’éloquence présenté par des lycéennes du Lycée de Montardon. La soirée se clôturera par le concert vibrant et humaniste de Wa Afrika.
Inscriptions obligatoires auprès de la MCM64. .
Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 80 13 53 accueil@mcm64.fr
