Soirée festive et culottée

2 rue des anciens combattants Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07 00:00:00

Date(s) :

2026-03-07

La semaine culottée festival féministe !

Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et sous l’impulsion de Carte Blanche, plusieurs structures blancoises et argentonnaises se sont réunies pour organiser une semaine de festivités autour des thématiques du genre, du féminisme, de l’égalité femmes/hommes, de la précarité liée au genre…La semaine est articulée autour de différents évènements et animations expo, spectacle, ciné, radio, débat, concert, atelier, conférence, lecture, sortie.

Soirée avec au programme plateau extérieur Radio dynamo, chorale de femmes Les Hylidaes, spectacle de théâtre musical tout terrain, Levantate de la Cie Sale Gamine puis Tigre Bleu, musique électro et Dj Mimixe. .

2 rue des anciens combattants Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94 carteblanche36@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The cheeky feminist festival week!

L’événement Soirée festive et culottée Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-17 par Destination Brenne