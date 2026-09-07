Soirée festive et échange culturel Le Bugue
samedi 10 octobre 2026 · Le Bugue
Informations pratiques
Le Bugue
Soirée festive et échange culturel
Salle des fêtes Eugène Leroy Le Bugue Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
19h. Vivez une soirée festive aux couleurs de l’Éthiopie, de l’Inde et de l’Afghanistan : danses, musiques, défilés et buffet de saveurs ! Amenez vos assiettes et couverts. Pensez à réserver ! 10 à 22 €, gratuit pour les moins de 5 ans
L’ Association ABCE, horizon des jumelages, en partenariat avec La Mouchette, présentent une soirée festive et échange culturel, un voyage sensoriel avec des danses, des défilés et des musiques d’Ethiopie, d’Inde et d’Afghanistan.
Un buffet avec des mélanges des spécialités des 3 pays sera proposé.
Des danses et des défilés de tenues traditionnelles, un voyage haut en couleurs et en émotions
Musiques, stands, artisanat, tombola.
Cérémonie de café éthiopien : découvrez ce rituel sacré et partagez un moment authentique.
Amenez vos assiettes et couverts et pensez à réserver ! .
Salle des fêtes Eugène Leroy Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 64 66 81
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English : Soirée festive et échange culturel
7:00 p.m. Enjoy a festive evening celebrating the cultures of Ethiopia, India, and Afghanistan: dancing, music, parades, and a buffet of delicious flavors! Bring your own plates and utensils. Don’t forget to make a reservation! 10 p.m. to 10:30 p.m., free for children under 5
L’événement Soirée festive et échange culturel Le Bugue a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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