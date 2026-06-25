SOIREE FESTIVE ET FAMILIALE A LA FERME Le logis de mortier Val-d’Auge
SOIREE FESTIVE ET FAMILIALE A LA FERME Le logis de mortier Val-d’Auge samedi 25 juillet 2026.
Val-d’Auge
SOIREE FESTIVE ET FAMILIALE A LA FERME
Le logis de mortier EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25 juillet à partir de 18h au Logis de Mortier La Chèvre et le Chou organise en partenariat avec l’EVS ALPR une grande soirée avec cette année pour la première fois un concert par le groupe des Baluchons.
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Le logis de mortier EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 62 22
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English :
Saturday, July 25, starting at 6 p.m. at the Logis de Mortier, *La Chèvre et le Chou* is organizing, in partnership with EVS ALPR, a big evening featuring—for the first time this year—E8re time, a concert by the band Les Baluchons.
L’événement SOIREE FESTIVE ET FAMILIALE A LA FERME Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais
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