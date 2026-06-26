Plougrescant

Soirée festive et feu d’artifice

Beg Vilin Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous pour une soirée festive en plein cœur de Plougrescant !

À 23h, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel depuis le parking de Beg Vilin. La soirée sera animée par un DJ. Et pour vous rafraîchir, la buvette sera tenue par l’association FC Lizildry. Soirée moules-frites à L’île aux huîtres, Zone ostréicole de Beg Ar Vilin.

Une belle occasion de se retrouver entre voisins, amis et visiteurs dans une ambiance conviviale ! .

Beg Vilin Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 51 18

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English :

L’événement Soirée festive et feu d’artifice Plougrescant a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose